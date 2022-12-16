Педиатр предупредила об опасностях новогодних елок

Рождественские елки могут принести не только радость, но и беду. Об их опасности предупредила в личном Telegram-аккаунте врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.
Доктор утверждает, что опасность натурального хвойного дерева таится в его осыпании. Иголки, по ее словам, могут попасть дыхательные пути ребенку или как заноз "под кожу".
"Также в тепле из дерева могут полезть насекомые и членистоногие, которые спали между иголок — это чревато укусами и аллергической реакцией. Аллергию и бронхоспазмы могут спровоцировать химикаты, которыми нередко обрабатывают ели для сохранения внешнего вида, и летучие вещества и эфирные масла, выделяемые из хвои в тепл"», — подчеркнула врач.
Искусственные елки не менее опасны, заверила специалист. Изготовленные из поливинилхлорида деревья могут быть источником фталатов, свинца и других токсичных веществ, которые опасны для организма человека, резюмировала доктор.
Ранее мы сообщали, что в Роспотребнадзоре дали советы по выбору натуральной елки.