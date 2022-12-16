Педиатр предупредила об опасностях новогодних елок

"Также в тепле из дерева могут полезть насекомые и членистоногие, которые спали между иголок — это чревато укусами и аллергической реакцией. Аллергию и бронхоспазмы могут спровоцировать химикаты, которыми нередко обрабатывают ели для сохранения внешнего вида, и летучие вещества и эфирные масла, выделяемые из хвои в тепл"», — подчеркнула врач.