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2 часа назад

Новогодний стол без изжоги возможен и при гастрите. Рассказываем, что для этого нужно

Секрет Фирмы

Гастрит и другие болезни желудочно-кишечного тракта — это ещё не повод отказываться от праздничного новогоднего стола. Просто к составлению меню для таких людей стоит подойти более вдумчиво. Реки алкоголя и салата оливье тут точно мимо кассы. Как рассказала терапевт Юлия Паваротная, продукты, повышающие выработку соляной кислоты, в этом случае стоит исключить.

Новогодний стол без изжоги возможен и при гастрите
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

От мандаринов, ещё одного новогоднего символа, тоже придётся отказаться. Ведь цитрусовые, как и солёности с копчёностями, входят в тот же список агентов соляной кислоты.

Алкоголь же усиливает моторику кишечника, из-за чего пища дольше находится в желудке, что усиливает изжогу, чувство распирания и дискомфорта.

А что же поставить на такой стол в Новый год? Туда может попасть любое мясо, но преимущественно нежирное. Рыбу же, наоборот, можно жирную. Подойдут лосось, карп или минтай. Разрешены и варёные яйца, обезжиренные или не особо жирные молочные продукты, а также отварные овощи. Как говорится, чем богаты.

Ранее в российском Минздраве посоветовали, что можно есть за праздничным столом пожилым людям. В целом рекомендуется соблюдать меру и пробовать всего помаленьку.

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