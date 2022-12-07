Врач дала рекомендации по подготовке организма к новогоднему застолью

Перед новогодними праздниками стоит есть отруби и овощи, а также пить воду, рассказала врач-терапевт Юлия Паваротная. Рекомендации по подготовке организма к праздничному застолью она дала россиянам в беседе с News.ru.

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В качестве перекусов она рекомендовала выбирать фрукты и творог, а также пить обычную питьевую воду из расчета 30-40 миллилитров на килограмм веса. При этом разгрузочные дни, по словам врача, устраивать не нужно.

«Чтобы подготовить ЖКТ перед застольем — увеличьте объем клетчатки. В норме — 25–30 миллиграммов в день для нормального пищеварения и стула. Добавляйте в завтрак столовую ложку отрубей, это самый простой способ», — уточнила Паваротная.