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3 часа назад

Россиянам дали рекомендации по подготовке организма к новогоднему застолью

Lenta.ru

Перед новогодними праздниками стоит есть отруби и овощи, а также пить воду, рассказала врач-терапевт Юлия Паваротная. Рекомендации по подготовке организма к праздничному застолью она дала россиянам в беседе с News.ru.

Врач дала рекомендации по подготовке организма к новогоднему застолью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В качестве перекусов она рекомендовала выбирать фрукты и творог, а также пить обычную питьевую воду из расчета 30-40 миллилитров на килограмм веса. При этом разгрузочные дни, по словам врача, устраивать не нужно.

«Чтобы подготовить ЖКТ перед застольем — увеличьте объем клетчатки. В норме — 25–30 миллиграммов в день для нормального пищеварения и стула. Добавляйте в завтрак столовую ложку отрубей, это самый простой способ», — уточнила Паваротная.

Терапевт указала на то, что в сутки желательно съесть пять порций свежих овощей и фруктов, а майонез из магазина заменять либо домашним соусом, либо сметаной, либо подходящим для заправки салатов оливковым маслом.

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