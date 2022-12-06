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3 часа назад

Лекарства, которыми стоит запастись перед Новым годом

Секрет Фирмы

Как Новый год встретишь — так его и проведёшь. А просыпаться первого числа с головной болью и похмельем вряд ли кому-то хочется. Но из года в год людям свойственно совершать типичную ошибку — пускать всё на самотёк. В результате магия новогоднего утра улетучивается и начинается борьба за выживание. Так что когда пойдёте за продуктами для праздничного стола, не забудьте зайти в аптеку и прикупить там всякого полезного.

Лекарства, которыми стоит запастись перед Новым годом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что после богатого всякими вкусностями новогоднего стола частенько возникают проблемы с ЖКТ. Тут пригодятся ферменты и препараты против спазмов.

«Если есть подозрение на пищевую аллергию, то лучше взять антигистаминные препараты. Вдруг от непривычной пищи возникнет какая-то аллергическая реакция. Их сейчас много, и они разные», — пояснила врач изданию Life.ru.

Нелишними в домашней аптечке могут быть и лекарства от поноса. Диарея, как известно, приходит, когда её совсем не ждёшь.

«"Энтеросгель" тоже неплохая вещь, которую можно выпить после застолья для того, чтобы уменьшить всасывание вредных веществ», — пояснила врач.

Ну и бич посленовогоднего времени — похмелье. Против него помогут препараты с аскорбинкой, а также с обезболивающим действием. Например, всем известные и недорогие аспирин или ибупрофен. Однако с ними нужно быть осторожным.

«Потому что у ряда людей могут быть противопоказания, и увлекаться ими может быть плохим решением. Если всё-таки думаете, что вам понадобится такой препарат, то лучше проконсультируйтесь с врачом, который посоветует, что лично вам подходит лучше всего», — подытожила Чернышова.

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