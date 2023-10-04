Врач рассказал о главном признаке сгущения крови

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о главном признаке сгущения крови
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24 о главном признаке, который можно считать сигналом о сгущении крови.
По словам врача, сгущение крови – это потеря объема ее жидкой части. Поэтому в данном случае главный симптом – чувство жажды. Тогда человек может выпить воды, и кровь разбавится.
Кроме того, как объяснил специалист, кровь иногда сгущается при потливости и чрезмерном употреблении соли. Это также может произойти в результате диареи и рвоты.
Врач отметил, что сгущение крови вредно для всего организма, поэтому важно постоянно восполнять объем потерянной вами жидкости. Так, если количество воды в организме уменьшается, снижается объем циркулирующей крови и снижается кровообращение в тканях и органах.
"Если у нас снизилось кровообращение, ткани начинают испытывать кислородное голодание, в них накапливаются продукты распада, жизнедеятельности, которые не вымываются", — объяснил терапевт.
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