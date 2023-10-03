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Отоларинголог Харина предупредила об опасных причинах заложенности уха

Длительная заложенность уха может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Каких именно, изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

Врач предупредила об опасных причинах заложенности уха
© РИА Новости

По словам специалиста, данный симптом наблюдается при поражении слухового нерва или других проблемах, которые могут перерасти в гнойные процессы. И если в первые день-два заложенности допустимо обходиться собственными силами в борьбе с проблемой, то далее следует обратиться за медицинской помощью.

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Отоларинголог также обратила внимание, что наличие насморка вкупе с заложенностью в ухе может свидетельствовать о развитии воспаления. Если появляются болевые ощущения, тогда можно брызгать сосудосуживающие капли в нос, чтобы разгрузить слуховую трубу, рассказала врач.

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