Врач рассказал, может ли испортиться зрение из-за гаджетов

«Одной из причин являются гаджеты. Особенно смартфоны. При их использовании человек смотрит только перед собой, как итог – длительная ближняя фокусировка зрения приводит к спазму аккомодации, когда хрусталик застывает в одном положении», – пояснил эксперт.