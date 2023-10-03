$98.48+1.06103.87+0.70

Врач Видяскин назвал симптомы инсульта, которые нельзя ни с чем спутать

Некоторые симптомы инсульта сложно спутать с проявлениями другого заболевания. О них порталу NEWS.ru рассказал терапевт Игорь Видяскин.

По словам специалиста, речь идет о внезапной слабости, онемении в одной половине тела, асимметрии лица, трудностях с произношением слов, двоении в глазах и потери сознания. Также к признакам инсульта можно отнести острую головную боль, головокружение и неспособность устоять на месте, обратил внимание врач.

"Неожиданная слабость или онемение в одной половине тела, чаще всего в руке либо ноге, асимметрия лица: человек улыбается одной стороной, уголки губ с одной стороны рта опущены, а верхнее веко на пораженной стороне не поднимается".

Видяскин Игорь Васильевич
Видяскин Игорь ВасильевичВрач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

6 действий для здоровья сердца

При проявлении нарушений в работе организма и каких-либо из вышеуказанных симптомов важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В данном случае важно минимизировать возможные последствия инсульта, резюмировал терапевт.

Ранее "Рамблер" рассказывал о скрытом симптоме болезней сердца, который проявляется после пробуждения.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости