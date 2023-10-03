"Неожиданная слабость или онемение в одной половине тела, чаще всего в руке либо ноге, асимметрия лица: человек улыбается одной стороной, уголки губ с одной стороны рта опущены, а верхнее веко на пораженной стороне не поднимается".

Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу