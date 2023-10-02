ВОЗ рекомендовала прививать детей новой вакциной против малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к применению вторую вакцину против малярии R21/Matrix-M. Она необходима для предотвращения заболевания у детей, сообщает "ТАСС" с ссылкой на информацию штаб-квартиры организации.

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Также упоминается первая противомалярийная вакцина, RTS,S/AS01, одобренная в 2021 году. По словам специалистов, они обе доказали свою безопасность и эффективность.

В ВОЗ обратили внимание на наблюдающийся на настоящий момент "беспрецедентный спрос" на вакцины против малярии. Отмечается, что "доступное предложение RTS,S ограничено".