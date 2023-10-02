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Специалисты рассказали, переносчиками каких инфекций являются ежи

Дикие ежи могут быть переносчиками опасных инфекционных или грибковых заболеваний. Каких именно, рассказали специалисты Госветслужбы Подмосковья.

Специалисты рассказали, какие инфекции переносят ежи
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Так, через укус человеку передаются лептоспироз и туляремия. В первом случае поражаются капилляры, печень, почки и мышцы. Заболевание сопровождается постоянной лихорадкой. При заячьей болезни, в свою очередь, поражаются кожа, слизистые оболочки, легкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Возникает лихорадка и выраженная интоксикация.

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Уколовшись иголкой ежа, можно заразиться грибковой инфекцией, трихофитией и сальмонеллезом, предупреждают специалисты. Кроме того, животные могут быть заражены гельминтами.

В заключение эксперты рекомендовали тщательно мыть руки после контактирования с ежом. А при укусе следует незамедлительно промыть рану с мылом и обратиться за медицинской помощью.

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