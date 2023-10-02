Гастроэнтеролог назвала важные для пожилых продукты

Пожилым людям особенно важно поддерживать свое здоровье. Для этого можно включить в свой рацион несколько продуктов, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, хорошим дополнением для поддержания здоровья станет отвар шиповника. Всего один стакан этого напитка позволяет обеспечить организм суточной дозой витамина C. Это становится возможным благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты — на 100 грамм шиповника приходится 426 миллиграмм элемента. При этом взрослым ежедневно необходимы 100 миллиграмм витамина для поддержания здоровья. Он защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода, что помогает им медленнее стареть. Кроме того, шиповник может снижать воспаления.

Еще одним полезным дополнением к рациону станет тыква. Она является источником витамина A, поддерживающего остроту зрения и здоровье щитовидной железы, а также магния и калия, благоприятных для работы сердца. Кроме того, тыква содержит фитостеролы — вещества, помогающие контролировать уровень вредного холестерина. Чтобы не страдать от симптомов железодефицитной анемии (утомляемости, рассеянности, слабости в мышцах), врач порекомендовала добавить в рацион говядину, баранину, курицу, индейку и субпродукты — печень и сердце. Это позволит организму усвоить железо. Для крепости костей Кашух посоветовала употреблять больше молочных продуктов, передает портал RT.

После 50 лет наступает время для обязательных изменений в питании. В противном случае начинает расти жировая прослойка, масса тела увеличивается, ухудшается работа сердца и сосудов. Какие продукты помогут удержать баланс и какой еде стоит отдавать предпочтение, разбиралась «Вечерняя Москва».