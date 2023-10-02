Врач-невролог Дмитрий Рожков в беседе с aif.ru рассказал, как улучшить память.

По словам медика, основой хорошей памяти является здоровый образ жизни: соблюдение режима труда и отдыха, правильное питание, спорт.

Улучшить работу мозга позволяют любые новые навыки. В частности, Рожков посоветовал время от времени менять привычные маршруты и транспорт, на котором вы добираетесь до работы.

Кроме того, укреплению памяти способствуют специальные упражнения и пальчиковая гимнастика.

По словам медика, самое главное – регулярно пробовать что-то новое. Это позволит держать память в тонусе.