Невролог Рожков объяснил, как улучшить память
Врач-невролог Дмитрий Рожков в беседе с aif.ru рассказал, как улучшить память.
По словам медика, основой хорошей памяти является здоровый образ жизни: соблюдение режима труда и отдыха, правильное питание, спорт.
Улучшить работу мозга позволяют любые новые навыки. В частности, Рожков посоветовал время от времени менять привычные маршруты и транспорт, на котором вы добираетесь до работы.
Кроме того, укреплению памяти способствуют специальные упражнения и пальчиковая гимнастика.
По словам медика, самое главное – регулярно пробовать что-то новое. Это позволит держать память в тонусе.
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