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Ученые выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера

Австралийские ученые из больницы Святого Винсента в Сиднее выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

Ученые выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера
© Unsplash

В ходе работы эксперты восстановили разрушенные в мозге пациента с данным недугом синапсы. Синапсы – это связующие элементы нейронов, которые позволяют передавать информацию.

Экспертам удалось сохранить память без необходимости удалять какие-либо скопления бета-амилоидного белка, которые долгое время ассоциировался с деменцией.

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Таким образом, ученые продемонстрировали, что предотвращение разрушения синапсов можно использовать для лечения болезни Альцгеймера. Эксперты смогли достичь этого при помощи редактирования РНК.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько живут пациенты с болезнью Альцгеймера.

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