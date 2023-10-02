Ученые выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера

Австралийские ученые из больницы Святого Винсента в Сиднее выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

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В ходе работы эксперты восстановили разрушенные в мозге пациента с данным недугом синапсы. Синапсы – это связующие элементы нейронов, которые позволяют передавать информацию.

Экспертам удалось сохранить память без необходимости удалять какие-либо скопления бета-амилоидного белка, которые долгое время ассоциировался с деменцией.