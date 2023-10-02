Ученые выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера
Австралийские ученые из больницы Святого Винсента в Сиднее выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.
В ходе работы эксперты восстановили разрушенные в мозге пациента с данным недугом синапсы. Синапсы – это связующие элементы нейронов, которые позволяют передавать информацию.
Экспертам удалось сохранить память без необходимости удалять какие-либо скопления бета-амилоидного белка, которые долгое время ассоциировался с деменцией.
Таким образом, ученые продемонстрировали, что предотвращение разрушения синапсов можно использовать для лечения болезни Альцгеймера. Эксперты смогли достичь этого при помощи редактирования РНК.
Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько живут пациенты с болезнью Альцгеймера.