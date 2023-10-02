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Кардиолог перечислила симптомы-предвестники внезапной остановки сердца

Доктор Киндарон Рейнир из Лос-Анджелеса назвала 4 ранних предвестника остановки сердца. По её словам, эти симптомы могут появиться за 24 часа до опасного для жизни состояния.

Кардиолог назвала симптомы-предвестники внезапной остановки сердца
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Остановка сердца вызвана ненормальным сердечным ритмом, когда электрическая система организма не работает должным образом. Человек, как правило, умирает в течение нескольких минут, если ему немедленно не оказать сердечно-легочную реанимацию.

В исследовании под руководством Киндарон Рейнир, опубликованном в журнале Lancet, изучались распространенные симптомы пациентов с остановкой сердца. Авторы проанализировали состояние более 1,5 тысячи человек, что позволило определить, какие признаки могут предупреждать о скором приступе.

Итак, за 24 часа до остановки сердца могут проявиться следующие предвестники:

  • одышка;
  • боли в груди;
  • сильное потоотделение;
  • судороги.
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