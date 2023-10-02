Названы причины «омоложения» рака

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин пояснил, что биология всегда рассчитана на определенный временной промежуток, однако в современном мире внешняя среда и методы всех воздействий на человека меняются очень быстро.

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По его экспертной оценке, это привело к росту заболеваний, в том числе нервной, иммунной систем, разных видов аллергии.

Он обратил внимание и на увеличение нагрузки на сердечно-сосудистую систему, распространение проблем с лишним весом, эндокринные недуги, а также обострение онкологической проблемы.

"Внедряя в жизнь все новое, нужно задумываться о том, как человек отреагирует на такую скорость изменений внешней среды", — цитируют "Известия" онколога.

По его словам, на сегодняшний день имеются два глобальных механизма регуляции населения — бесплодие и рак.

Он уточнил, что любой биологический объект, при резком попадании в неблагоприятные условия жизни, чаще всего сразу становится бесплодным. В особенности это касается мужчин.