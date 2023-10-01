Врач рассказала, какой едой легче всего отравиться

Даже если следить за сроками годности продуктов и всегда мыть руки перед приемом пищи, все равно можно отравиться и столкнуться с неприятными последствиями. Какая еда чаще всего к ним приводит, изданию The Sun рассказала доктор Примроуз Фристоун из Университета Лестера.

© Unsplash

Во-первых, опасность для организма представляют покупные салаты. Как объяснила специалист, именно в них способные вызвать дисбаланс в кишечнике патогенны размножаются намного быстрее, чем в любых других продуктах.

Во-вторых, риск пищевого отравления возрастает, когда еда употребляется на открытом воздухе, например, во время пикника. Это объясняется тем, что не всегда удается посетить уборную перед перекусом и тщательно вымыть руки. Помимо этого, еду могут облюбовать насекомые, которые разносят вирусы: та же муха может в течение доли секунды посидеть на бутерброде, а вы об этом даже не узнаете.

Помимо этого, не стоит злоупотреблять едой со шведского стола. На протяжении нескольких часов продукты стоят в месте, в котором скапливается немалое количество людей. Почти все они проходят мимо еды, возможно, трогают ее и кашляют над ней. Таким образом, она способна скопить в себе большое количество вирусов.