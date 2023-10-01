Врач рассказала, как избежать осенней простуды

Врач-эндокринолог Зухра Павлова дала полезные советы, которые помогут уберечься от сезонных и инфекционных заболеваний.

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По словам медицинского специалиста, осенью, в первую очередь, необходимо держать в тепле не только ноги, но и нос, иначе он не сможет полноценно защитить организм от вирусов. Также не стоит забывать регулярно промывать его солевым раствором, чтобы микробы не успели закрепиться.

Кроме этого, нужно употреблять меньше сладкого, стирать одежду в горячей воде, не ниже 40 градусов, хорошо спать, избегать больных людей, проветривать помещения и машину. Это поможет улучшить работу иммунных клеток и уберечься от заражения.

Также в своем телеграм-канале Павлова рекомендует после прогулок тщательно мыть руки, следить за уровнем витамина D, заменить интенсивные тренировки ходьбой, растяжкой и другими легкими физическими нагрузками.

Будет нелишним приобрести увлажнитель воздуха, так как он повышает защитные свойства слизистых оболочек. Врач-эндокринолог отмечает, что осенью важно не переедать и пить больше теплой воды.