Названы части тела, на которых появляются опасные тромбы

По словам специалиста, особое внимание следует уделить осмотру лодыжек, бедер и икр. Как правило, именно на них проявляются первые признаки тромбов. Тромбоз глубоких вен обычно проявляется тупой болью в ноге, отмечает врач, чаще всего неприятные ощущения локализуются в икре, случается, что возникает еще и отек лодыжки, который в особо тяжелых случаях может «перетечь» и на бедро.