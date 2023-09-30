Названы части тела, на которых появляются опасные тромбы

Кардиолог Варфоломеев рассказал, на каких частях тела появляются опасные тромбы
В интервью изданию МедикФорум врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, какие части ног необходимо тщательно проверять на наличие возможного образования тромбов.
По словам специалиста, особое внимание следует уделить осмотру лодыжек, бедер и икр. Как правило, именно на них проявляются первые признаки тромбов. Тромбоз глубоких вен обычно проявляется тупой болью в ноге, отмечает врач, чаще всего неприятные ощущения локализуются в икре, случается, что возникает еще и отек лодыжки, который в особо тяжелых случаях может «перетечь» и на бедро.
Тромбоз глубоких вен вызывает появление первых признаков образования кровяных сгустков именно в вышеперечисленных частях ног по той причине, что обычно он поражает самую крупную вену нижних конечностей. А она проходит как раз через мышцы бедра и икры, отмечает Варфоломеев.
Эксперт рекомендует при первом подозрении на появление признаком тромбоза обратиться к специалисту.
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