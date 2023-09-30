Ученые обосновали важность мытья за ушами и между пальцами ног

FiM: ученые из США обосновали важность мытья за ушами и между пальцами ног
Журнал Frontiers in Microbiology опубликовал исследование американских учёных о необходимости соблюдения гигиены за ушами, между пальцами ног и в пупке.
Всё дело в том, что, согласно наблюдениям за микробиомой кожи, бактерии и микробы любят размножаться именно на этих участках.
Таким образом, привлечённые к изучению студенты и аспиранты сравнили на основании ДНК из образцов кожи количество микробов и бактерий.
По итогу выяснилось, что грязее всего оказались именно вышеупомянутые части.
Если пренебрегать мытьем между пальцами ног и за ушами, то начинает преобладать потрошенная микрофлора, что может нарушить здоровый баланс кожи.