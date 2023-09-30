Ученые обосновали важность мытья за ушами и между пальцами ног

Журнал Frontiers in Microbiology опубликовал исследование американских учёных о необходимости соблюдения гигиены за ушами, между пальцами ног и в пупке.

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Всё дело в том, что, согласно наблюдениям за микробиомой кожи, бактерии и микробы любят размножаться именно на этих участках.

Таким образом, привлечённые к изучению студенты и аспиранты сравнили на основании ДНК из образцов кожи количество микробов и бактерий.

По итогу выяснилось, что грязее всего оказались именно вышеупомянутые части.