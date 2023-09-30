Житель Лондона умер от рака из-за ошибочного диагноза – СМИ

Британец Джошуа Уорнер скончался от рака в 25 лет после того, как врачи сочли опухоль мозга компьютерной ошибкой. Об этом сообщает издание Daily mail.

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Молодой человек обратился в больницу после плохого самочувствия и постоянных головных болей на протяжении двух недель. Ему сделали компьютерную томографию и определили, что у него аппендицит, после чего ему сделали операцию. Во время повторного обследования медики не придали значения опухоли на снимках, посчитав, что это может быть компьютерная ошибка.

Через несколько недель Уорнер упал в обморок, и его экстренно доставили в больницу, где подтвердилось наличие опухоли мозга. Спустя 12 дней пациент умер.