Названа верхняя допустимая граница давления у пожилых людей

«В принципе, есть определенные границы, до которых мы можем идти на компромиссы. Если человек уже на трех-пяти препаратах, то считается, что для таких людей старше 60 верхняя граница систолического давления — 140. <...> Если пациента лечишь интенсивно, усиливать гипотензивную терапию, если он не вылетает за эти цифры и чувствует себя в целом хорошо, может быть нецелесообразно», — отметил врач.