Специалист в области диетологии Майкл Мосли рассказал, с чего стоит начинать утро, чтобы это благоприятно влияло на организм. Его слова цитирует Mirror.

По словам Мосли, привычка сразу после пробуждения брать в руки смартфон, ни к чему хорошему привести не может, однако если сменить утренние ритуалы, можно не только избежать лишнего стресса, но и нормализовать кровяное давление.

Для этого, как утверждает специалист, нужно всего лишь взять в привычку утренние прогулки на свежем воздухе. Такая активность по утрам урегулирует ваши биологические часы, что поспособствует хорошему сну следующей ночью, а также нормализует кровяное давление и проконтролирует чувство голода.

Большое значение в этом имеет естественный дневной свет, ведь именно он влияет на выработку гормона мелатонина.

«Помимо воздействия на вас большого количества света, любая прогулка, короткая, длинная, быстрая или медленная, укрепит мышцы и кости, уменьшит боль в суставах и мышцах, сожжет калории и повысит уровень энергии», – пояснил диетолог.