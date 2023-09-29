Учащенное сердцебиение может указывать на проблемы со здоровьем

Эксперт пояснила, что в нормальных случаях сердцебиение может быть учащено после стресса, физической нагрузки, употребления кофеиносодержащих напитков. В этом случае оно не представляет опасности для человека. Однако если симптом наблюдается в состоянии покоя - это может быть сигналом о серьезных патологиях.

"Одна из причин учащенного сердцебиения - это гиперфункция щитовидной железы, то есть гипертиреоз. Частый пульс также может быть связан с какими-то нарушениями ритма, с органической патологией сердца", - сказала терапевт.

Кроме того, по ее словам, частый пульс может указывать на повышение температуры тела на фоне инфекционных заболеваний. Частоту сердечных сокращений могут увеличивать и некоторые препараты, продолжила Романенко. Поэтому она советует изучить инструкцию перед их приемом. Ученые из университета медицинских наук Доу в Пакистане до этого обнаружили, что пациенты с бессонницей находятся в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также выяснилось, что люди, у которых есть проблемы со сном, могут быть более склонны к летальному исходу в связи с инфарктом.