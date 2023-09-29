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Терапевт Красикова назвала переедание возможной причиной ментальных проблем

Терапевт, семейный врач Алина Красикова предупредила, что переедание может стать причиной тревоги и стресса.

Врач назвала переедание возможной причиной ментальных проблем
© Vse42.ru

Красикова отметила, что тревога, стресс и депрессия способствуют развитию неправильных пищевых привычек и переедания. Однако чрезмерное употребление пищи, в свою очередь, может спровоцировать ментальные проблемы.

Помимо этого, специалист отметила, что причиной переедания могут стать замедленный метаболизм, нечувствительность к телесным ощущениям и, соответственно, к перееданию, вызванная проблемами со здоровьем, а также долгие или жесткие диеты, после которых нередко следуют срывы.

Чтобы избавиться от привычки переедать, врач посоветовала принимать пищу по четыре–пять раз в день маленькими порциями, жевать медленно, при этом не включая телевизор или телефон. Переставать есть следует сразу после того, как появилось чувство насыщения, рассказала Красикова в беседе с изданием Lenta.ru.