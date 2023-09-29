$97.00+0.50102.10+0.12

Иммунолог Крючков рассказал, сколько сохраняется иммунитет после вакцинации и инфекции

Врач-иммунолог Николай Крючков предупредил о возможном начале новой пандемии в ближайшие годы. Также в эфире радио Sputnik доктор объяснил, каким будет ближайший эпидемический сезон.

Врач рассказал, сколько сохраняется иммунитет после вакцинации и инфекции
© Unsplash

По его словам, варианты вируса гриппа к этому году претерпели совсем незначительные изменения по сравнению с прошлым сезоном.

«Это хорошая новость, потому что прошлый эпидемический сезон был ярким по гриппу, соответственно, какая-то иммунная прослойка существует. Есть некоторые изменения в варианте H1N1, но не столь серьезные и значимые», – высказался специалист.

По этой причине Крючков считает, что предстоящий сезон пройдет легче прошлогоднего. Но вакцинация от гриппа при этом не теряет своей значимости, подчеркнул иммунолог.

Врачи оценили эффективность вакцин от мутировавшего гриппа

Врач также сообщил о возможной пандемии вируса птичьего гриппа в ближайшее время.

«Точно неизвестно, когда это произойдет, возможно, через сезон, но пандемия, вызванная одним из вариантов птичьего гриппа, – это достаточно короткая перспектива, и к этому нужно готовиться", – предупредил Крючков.

Ранее "Рамблер" рассказывал о смертельно опасной температуре тела.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости