Врач рассказал, сколько сохраняется иммунитет после вакцинации и инфекции

Врач-иммунолог Николай Крючков предупредил о возможном начале новой пандемии в ближайшие годы. Также в эфире радио Sputnik доктор объяснил, каким будет ближайший эпидемический сезон.

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По его словам, варианты вируса гриппа к этому году претерпели совсем незначительные изменения по сравнению с прошлым сезоном.

«Это хорошая новость, потому что прошлый эпидемический сезон был ярким по гриппу, соответственно, какая-то иммунная прослойка существует. Есть некоторые изменения в варианте H1N1, но не столь серьезные и значимые», – высказался специалист.

По этой причине Крючков считает, что предстоящий сезон пройдет легче прошлогоднего. Но вакцинация от гриппа при этом не теряет своей значимости, подчеркнул иммунолог.

Врач также сообщил о возможной пандемии вируса птичьего гриппа в ближайшее время.

«Точно неизвестно, когда это произойдет, возможно, через сезон, но пандемия, вызванная одним из вариантов птичьего гриппа, – это достаточно короткая перспектива, и к этому нужно готовиться", – предупредил Крючков.