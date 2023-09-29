Терапевт объяснила, нужно ли брать больничный при простуде

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с журналистами "ФедералПресс" рассказала, есть ли необходимость брать больничный, если человек простудился.

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Зачастую многие из россиян предпочитают игнорировать симптомы простуды, решая, что такой несерьезный недуг не является причиной пропускать работу, однако терапевт настаивает на обратном.

По ее словам листок нетрудоспособности все же правильнее будет оформить. Простуда может пройти за 3-5 дней, работа не особо пострадает за это время. Однако в случае, если вы продолжите ходить на работу с симптомами простуды, увеличивается риск развития осложнений. Помимо прочего, вы подвергнете опасности здоровых коллег.