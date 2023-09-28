Ученые выяснили, как побороть хронические боли в спине

Исследователи из Университета Колорадо провели работу, направленную на поиск решений проблемы хронической боли в спине. Основное внимание уделялось пониманию взаимосвязи между мозгом и ощущением боли. Они изучали, как восприятие первоначальных причин боли может влиять на ее интенсивность.

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Центральной задачей было выяснить, может ли привязка ощущения боли к ментальным или когнитивным процессам облегчить состояние пациентов в рамках терапии повторной обработки боли (PRT). Эта терапия направлена на обучение людей видеть болевые ощущения как менее опасные.

Результаты исследования выявили, что после прохождения PRT боль у пациентов уменьшалась. То есть разъяснение причин боли и помощь в осознании ее происхождения из мозга может способствовать облегчению симптомов.

В исследование были включены свыше 150 взрослых, испытывающих боли в спине. Результаты показали, что большинство из тех, кто прошел PRT, заметили значительное уменьшение или исчезновение боли, в отличие от контрольной группы. Интересно, что до начала терапии лишь небольшая доля участников связывала свои болевые ощущения с ментальными процессами, но после PRT их число значительно возросло.