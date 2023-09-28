Исследованы причины рисков инсульта при COVID-19

Недавние исследования указывают на то, что инфекция SARS-CoV-2 может у некоторых людей провоцировать иммунный ответ, который приводит к формированию бляшек в крупных кровеносных сосудах сердца. Уже известно, что COVID-19 может повышать шансы на сердечный приступ или инсульт в течение года после инфекции, в особенности у лиц с проблемами сердца, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Ученые из Медицинской школы Гроссмана в Нью-Йорке исследовали взаимодействие коронавируса с атеросклерозом, при котором в артериях накапливаются бляшки, вызывая воспаление. Они обнаружили вирус в артериях умерших от COVID-19 людей с атеросклерозом. Кроме того, вирус был найден в макрофагах - иммунных клетках, обычно защищающих сердце.

При инфекции эти клетки начинают выделять воспалительные белки - цитокины, которые способствуют долгосрочной иммунной реакции. Некоторые из этих цитокинов были ранее связаны с сердечными приступами.

С применением новых методов ученые обнаружили, что вирус усиливает воспаление в бляшках. Особенно активно вирус воздействовал на макрофаги, насыщенные жиром. Это может указывать на то, что люди с большим количеством бляшек в артериях более уязвимы для коронавируса. Эти иммунные клетки могут служить убежищем для вируса, позволяя ему длительное время сохраняться в теле.