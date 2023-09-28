Врач предупредила о неочевидных последствиях переедания

Из-за обжорства может развиться стресс и проявляться другие неочевидные последствия, предупредила терапевт, семейный врач «Цифровой клиники ВСК» Алина Красикова. Она перечислила их в комментарии для «Ленты.ру».

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По ее словам, переедание развивается из-за сильного стресса, депрессии, неправильно сформированных пищевых привычек. В то же время обжорство способно, помимо ожирения, вызвать тревожность и ментальные проблемы. Это происходит из-за того, что человек осознает свою слабость перед привычкой много есть и не способен с ней совладать.

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К тому же, добавила Красикова, привычка переедать появляется из-за замедленного метаболизма, нечувствительности некоторых людей к перееданию и из-за проблем со здоровьем.

"Чрезмерные ограничения в пище, соблюдение жестких диет или периодическое голодание могут вызывать приступы переедания, когда человек не в состоянии контролировать потребность в пище", - Алина Красикова.

Справиться перееданием сложно, но можно даже самостоятельно, обнадежила врач. Первым делом она рекомендовала уделять больше внимания качеству пищи и процессу ее приема. Для этого нужно жевать медленно, наслаждаясь каждым кусочком, рассказала она. Это, по слова Красиковой, помогает контролировать аппетит.

"4-5 раз нужно есть в день небольшими порциями для поддержания стабильного уровня сахара в крови и уменьшения желания переедать".

Телевизор и смартфон — главные враги для культуры питания, заявила терапевт. Просмотр фильмов во время приема пищи обязательно приведет к перееданию, так как во время такого процесса невозможно контролировать объем съеденного.

«Переставайте есть, как только испытали легкое чувство насыщения, даже если на тарелке осталась самая вкусная еда», — призывает она.

Напоследок врач посоветовала проанализировать свои привычки и понять, почему возникла склонность к обжорству. Если еда — способ получить удовольствие и расслабиться, необходимо искать другие методы релаксации и управления эмоциями.