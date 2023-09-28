Врач ответила, помогает ли контрастный душ при мигрени

Мигрень — это самая распространённая головная боль, имеющая генетическую подоплёку. Многие люди отмечают, что приступы мигрени могут начинаться с боли и напряжения мышц затылка или шеи, а иногда и сама головная боль локализуется в этой области. Может ли помочь контрастный душ? На самом деле вопрос спорный, отметила врач-невролог группы компаний BestDoctor Юлия Сущевская в беседе с «Секретом фирмы».

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Длительное положение сидя и малоподвижный образ жизни, например у офисных работников, могут способствовать некоторому учащению мигрени. И если шея затекает после работы, контрастный душ — это отличная идея.

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Но в большинстве случаев напряжение в затылке и шее связано со «стартом» мигренозного приступа, его продромальным периодом, когда голова ещё не болит. Отсюда и возникают мифы о том, что голова болит «от шеи» или «от шейного остеохондроза», что, конечно же, не так, обратила внимание Сущевская.

"В начале приступа мигрени, за 12–24 часа до начала головной боли, в головном мозге происходит «перераздражение» ядра тройничного нерва, который, помимо того что отвечает за чувствительность верхней части головы и лица (где чаще всего и болит при мигрени), участвует в иннервации верхней части шеи".

Поэтому контрастный душ, тепло, массаж уже вряд ли могут прекратить приступ мигрени полностью. Доктор отметила, что в борьбе с мигренью помогают знание ваших триггеров и борьба с ними.

Триггеры мигрени и как с ними бороться

Невролог посоветовала обращать внимание на своё самочувствие и следовать этим рекомендациям:

полноценный сон с хорошей гигиеной сна, ограничение гаджетов перед сном;

уменьшение стресса, лечение тревожных и депрессивных расстройств, если они есть;

регулярные физические нагрузки;

избегание длительных периодов голода, жёстких диет, употребление достаточно количества воды в течение дня;

ограничение кофеина: рекомендуемая суточная доза у взрослых — не более 400 мг в сутки (это 2 чашки эспрессо или капучино);

ограничение алкоголя, особенно красного вина и шампанского, которые являются частыми провокаторами приступов.

Правильное обезболивание

Обезболивающие препараты и триптаны (специальные препараты для купирования приступов мигрени) должны приниматься в самом начале головной боли — потом их эффективность снижается и организм затрачивает огромные усилия, чтобы прекратить приступ.

«Неправильно купированные приступы или попытки "перетерпеть" боль могут привести к хронизации мигрени и значительному учащению приступов и ухудшению общего состояния в целом», — предупредила Сущевская.

Кроме того, важно, чтобы обезболивающие принимались в достаточных дозировках, а не по «полтаблеточки». Эффективные препараты можно обсудить с неврологом, который хорошо разбирается в мигрени, или с цефалгологом — специалистом по головной боли.

Ведение дневника головной боли и профилактическая терапия

Важно отмечать количество приступов мигрени за месяц и количество принимаемых обезболивающих препаратов, отметила доктор. Если у вас 4 тяжёлых или 8 лёгких приступов в месяц и более, а также если вы принимаете таблетки «от головы» чаще 2 раз в неделю, то следует обратиться к специалисту для решения вопроса о профилактической терапии мигрени.

Это препараты, которые подбираются индивидуально и принимаются минимум в течение нескольких месяцев и которые способны уменьшить количество приступов и улучшить вашу жизнь.