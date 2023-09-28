Заболевания почек могут привести к плачевным последствиям, а выявить их бывает крайне трудно. Об их неочевидных симптомах, на которые стоит обратить внимание, "Аргументам и Фактам" рассказал врач-уролог Виген Малхасян.

По словам специалиста, их не так много. В качестве тревожных сигналов в данном случае могут выступать болевые ощущения в области поясницы, отчетность рук, ног или лица и даже высокое артериальное давление.

Также существует ряд симптомов, развивающихся уже в запущенной стадии заболевания почек, которые указывают на развитие почечной недостаточности и интоксикации организма. К ним уролог отнес усталость, слабость, потерю аппетита, резкую потерю веса, зуд и сухость кожи, а также неприятный привкус во рту.

В заключение врач обратил внимание на нецелесообразность игнорирования подобных изменений в самочувствии, так как они могут служить индикаторами серьезных проблем со здоровьем в целом, в том числе с почками.