Названы избавляющие от головных болей привычки

Восстановление режима сна может помочь избавиться от головной боли, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Эту и другие избавляющие от головных болей привычки она подсказала в беседе с изданием NEWS.ru.

© Lenta.ru

Она уточнила, что продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее семи-девяти часов. «Ограничьте в рационе продукты с высоким гликемическим индексом — сладости и слишком соленые блюда, а также напитки с высоким содержанием кофеина. Исключите алкоголь и курение, избегайте стрессовых ситуаций», — предложила Тимощенко.

Также, по ее словам, помогут и регулярные занятия спортом: например, ходьба на свежем воздухе.