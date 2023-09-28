Названы заболевания, при которых опасно принимать ванну

При некоторых заболеваниях опасно принимать ванну, так как это грозит серьезными последствиями. В числе таких недугов — простуда, повышенное давление и обострение кожных заболеваний, например, экземы, отметила в разговоре с «Москвой 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

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От ванны лучше отказаться при малейшем недомогании, предупредила врач. «Если человек плохо себя чувствует, у него болит голова, он не понимает, что происходит с его организмом, не нужно в таком состоянии принимать ванну, иначе самочувствие может ухудшиться», — подчеркнула она.

Ванну не стоит принимать при нестабильном состоянии сердечно-сосудистой системы. Также лучше отказаться от нее людям, которые недавно перенесли инфаркт, и в данный момент наблюдается повышенное давление или нарушение сердечного ритма.