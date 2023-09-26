Употребление алкоголя, кофеина и продуктов с глютеном может спровоцировать мигрень. Об этом изданию Mirror заявил врач Гурприт Джохал.

Мигрень представляет собой хроническое заболевание, для которого характерны приступы сильной боли. По словам специалиста, недуг зачастую передается с генами, и его проявление могут спровоцировать определенные триггеры. К ним, в частности, относится прием определенных продуктов.

В качестве примера врач назвал кофеин, алкогольные напитки, продукты с содержанием глютена, шоколад, сыр и цитрусовые. В их состав входят компоненты, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы и вызывают болевые ощущения, объяснил врач.

Он рекомендовал обращать внимание на свое самочувствие при употреблении перечисленных продуктов и при проявлении неприятных симптомов исключить их из своего рациона.