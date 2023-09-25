Названы продукты, которые помогут предотвратить инфаркт

Предотвратить инфаркт помогут жирная рыба, а также цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, эти продукты препятствуют повышению «плохого» холестерина в крови и образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

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Как пояснила эксперт, в большинстве случаев инфаркт становится следствием атеросклероза, когда на стенках кровеносных сосудов образовываются холестериновые бляшки, затрудняющие кровоток к сердечной мышце. Поэтому, для того чтобы избежать проблем с сердцем, важно употреблять в пищу продукты, препятствующие повышению холестерина.

"Прежде всего нам нужна жирная морская рыба холодных морей. Там есть омега-3 жирные кислоты, которые являются антагонистами развития атеросклеротических бляшек и фактически не дают им оседать на стенках сосудов", — подчеркнула врач.

Помимо жирной рыбы, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами также богаты льняное масло и печень трески, добавила специалист.

Кроме того, диетолог напомнила, что здоровье человека во многом зависит от состояния микрофлоры кишечника, для которой полезны кисломолочные продукты, овощи и фрукты. По словам диетолога, нарушения в состоянии микрофлоры приводят к окислению клеток, повреждению сосудов, способствуют образованию тромбов и, как следствие, развитию ишемической болезни сердца.