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Онколог Карасев перечислил безобидные привычки, повышающие риск развития рака

Иногда люди не догадываются, что своими действиями провоцируют развитие онкологии. О подобных факторах онколог Иван Карасев рассказал изданию "ФедералПресс".

Онколог перечислил привычки, повышающие риск развития рака
© РИА Новости

Во-первых, речь идет о курении, из-за которого могут возникнуть рак губы, молочной железы, пищеварительной и мочевыделительной систем, а также трахеи и шейки матки.

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Во-вторых, негативное влияние на состояние здоровья оказывает стресс. По словам врача, постоянное скопление негативных эмоций "подкармливает" раковые клетки и способствует развитию болезни. Именно стресс является одной из главных причин онкологии, отметил Иван Карасев.

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