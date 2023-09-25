Терапевт Романенко назвала препараты, которые повышают риск образования тромбов
Терапевт Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" рассказала о препаратах, которые повышают риск образования тромбов.
По словам медика, к таким лекарствам относятся гормональные контрацептивы – они повышают свертываемость крови, что провоцирует тромбоз.
Врач подчеркнула: такого рода препараты можно принимать только после консультации со специалистом. Терапевт добавила, что многое зависит от исходного состояния организма. Кроме того, у каждого препарата есть показания и противопоказания.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему возникает тромбоз.
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