Терапевт Татьяна Романенко в беседе с " Москвой 24 " рассказала о препаратах, которые повышают риск образования тромбов.

По словам медика, к таким лекарствам относятся гормональные контрацептивы – они повышают свертываемость крови, что провоцирует тромбоз.

Врач подчеркнула: такого рода препараты можно принимать только после консультации со специалистом. Терапевт добавила, что многое зависит от исходного состояния организма. Кроме того, у каждого препарата есть показания и противопоказания.