Врач раскрыла симптомы, которые могут указывать на опасные недуги

Врач раскрыла болевые симптомы, которые могут указывать на опасные заболевания
Доктор Соня Сегал из Калифорнийского Университета назвала болевые симптомы, которые могут указывать на серьезные недуги. Об этом сообщает The Mirror.
Прежде всего медик призвала не игнорировать боль в области грудной клетки. По словам эксперта, мужчины часто упоминают о том, что первым симптомом проблем с сердцем для них стала боль слева в грудной клетке. У женщин, как правило, симптомы менее явные, но они также сталкиваются с болью в груди, в руках, в спине и в шее.
Кроме того, стоит обратить внимание на проблемы с дыханием. Если после обычной прогулки вы все чаще сталкиваетесь с одышкой, это может быть симптомом астмы, эмфиземы или болезней сердца.
Хроническая усталость может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а серьезные головные боли порой сигнализируют о высоком давлении или опухоли головного мозга.
Онемение, покалывание или боль в руках или ногах могут быть вызваны диабетом, невропатией, защемлением нерва или дисфункцией щитовидной железы.
Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах гипертонии.