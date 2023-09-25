Врач раскрыла симптомы, которые могут указывать на опасные недуги

Доктор Соня Сегал из Калифорнийского Университета назвала болевые симптомы, которые могут указывать на серьезные недуги. Об этом сообщает The Mirror.

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Прежде всего медик призвала не игнорировать боль в области грудной клетки. По словам эксперта, мужчины часто упоминают о том, что первым симптомом проблем с сердцем для них стала боль слева в грудной клетке. У женщин, как правило, симптомы менее явные, но они также сталкиваются с болью в груди, в руках, в спине и в шее.

Кроме того, стоит обратить внимание на проблемы с дыханием. Если после обычной прогулки вы все чаще сталкиваетесь с одышкой, это может быть симптомом астмы, эмфиземы или болезней сердца.

Хроническая усталость может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а серьезные головные боли порой сигнализируют о высоком давлении или опухоли головного мозга.

Онемение, покалывание или боль в руках или ногах могут быть вызваны диабетом, невропатией, защемлением нерва или дисфункцией щитовидной железы.