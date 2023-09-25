Дерматокосметолог, пластический хирург Илья Шаров в беседе с aif.ru рассказал, как кожа реагирует на стресс.

По словам медика, тревога, стрессовые ситуации и другие переживания могут отражаться на коже. Дело в том, что на клетки кожи негативным образом влияют кортизол и адреналин. Вдобавок к этому при стрессе возникает спазм сосудов, который нарушает процессы питания в эпидермисе. Хронический стресс провоцирует быстрое изнашивание кожи.

Стресс может проявляться на коже в виде различных дерматозов, шелушений, а также покраснений на руках и лице. Женщины также могут столкнуться с выпадением бровей, волос и ресниц.