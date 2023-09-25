Инфекционист Венгеров предупредил о смертельной опасности испорченных консервов
Инфекционист Юрий Венгеров в беседе с изданием "360" предупредил о смертельной опасности испорченных консервов.
По словам медика, употребление такой еды может привести к ботулизму – опасному недугу, который провоцируют бактерии Clostridium botulinum, живущей в различных природных средах.
Медик напомнил, что раньше ботулизм в 100% случаев приводил к летальному исходу. Данный недуг характеризуется параличом мышц и остановкой дыхания. Заразиться ботулизмом можно как через пищу, так и через раны.
Ботулинические микробы могут присутствовать в консервированных овощах, грибах, рыбе, мясе, соленьях и копченостях.
На ботулизм указывают следующие симптомы: мышечная слабость, расстройства зрения, паралич мышц горла и дыхательных путей. При ботулизме важно как можно скорее предпринять меры для выздоровления, а именно ввести больному противоботулиническую сыворотку.
В заключение врач посоветовал отказаться от потребления консерв в поврежденной упаковке, а также хранить подобные продукты в прохладном сухом месте и следить за сроком годности.
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