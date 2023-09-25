Инфекционист Юрий Венгеров в беседе с изданием "360" предупредил о смертельной опасности испорченных консервов.

По словам медика, употребление такой еды может привести к ботулизму – опасному недугу, который провоцируют бактерии Clostridium botulinum, живущей в различных природных средах.

Медик напомнил, что раньше ботулизм в 100% случаев приводил к летальному исходу. Данный недуг характеризуется параличом мышц и остановкой дыхания. Заразиться ботулизмом можно как через пищу, так и через раны.

Ботулинические микробы могут присутствовать в консервированных овощах, грибах, рыбе, мясе, соленьях и копченостях.

На ботулизм указывают следующие симптомы: мышечная слабость, расстройства зрения, паралич мышц горла и дыхательных путей. При ботулизме важно как можно скорее предпринять меры для выздоровления, а именно ввести больному противоботулиническую сыворотку.

В заключение врач посоветовал отказаться от потребления консерв в поврежденной упаковке, а также хранить подобные продукты в прохладном сухом месте и следить за сроком годности.