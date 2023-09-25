Доказана эффективность костных имплантатов из российских полимеров

Эксперты доказали эффективность костных имплантатов из российских полимеров
Ученые СФУ доказали эффективность костных имплантатов из российских полимеров. По словам экспертов, данная разработка должна помочь пациентам с травмами, остеопорозом и врожденными ортопедическими дефектами. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Ученые СФУ работают над созданием биоразрушаемых полимерных материалов для трехмерной печати тканевых матриц. Эти изделия необходимы для конструкционного ремоделирования костной ткани, когда собственного ресурса организма недостаточно и нужно заполнять объем дефекта с использованием имплантатов.
В ходе работы специалисты смогли подтвердить эффективность использования 3D-изделий из синтезируемого ими биоразрушаемого полимерного материала для заполнения костных полостей.
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