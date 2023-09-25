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Эксперты доказали эффективность костных имплантатов из российских полимеров

Ученые СФУ доказали эффективность костных имплантатов из российских полимеров. По словам экспертов, данная разработка должна помочь пациентам с травмами, остеопорозом и врожденными ортопедическими дефектами. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Доказана эффективность костных имплантатов из российских полимеров
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Ученые СФУ работают над созданием биоразрушаемых полимерных материалов для трехмерной печати тканевых матриц. Эти изделия необходимы для конструкционного ремоделирования костной ткани, когда собственного ресурса организма недостаточно и нужно заполнять объем дефекта с использованием имплантатов.

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В ходе работы специалисты смогли подтвердить эффективность использования 3D-изделий из синтезируемого ими биоразрушаемого полимерного материала для заполнения костных полостей.

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