В Камбодже сообщили о первом с 2016 года случае заражения вирусом Зика

Первый с 2016 года случай заражения вирусом Зика выявлен в Камбодже. Об этом сообщило министерство здравоохранения королевства.

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По информации ведомства, семилетняя жительница центральной провинции Кампонгтхом была госпитализирована с подозрением на лихорадку денге. Проведенный тест выявил у нее положительный результат на заражение вирусом Зика.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде, его разносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки лихорадки Зика зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Наиболее опасен вирус для беременных, так как вызываемые им заболевания приводят к различным отклонениям в развитии плода.