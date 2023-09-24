Эксперты рассказали, как уберечься от трихиниллеза

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области об опасности паразитарных заболеваний и мерах борьбы с ними.

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Трихиниллез – паразитарное заболевание, передаваемое круглыми червями. Болеют им и люди, и животные. При заражении поражается поперечно-полосатая мускулатура, развиваются аллергические реакции, лихорадка.

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В Волгоградской области регистрируются единичные случаи заболевания, а в целом по стране от 30 до 200 случаев в год. Заразиться трихиниллезом можно через сырое либо прошедшее недостаточную тепловую обработку мясо диких или домашних животных. переносчиками могут быть лошади, свиньи, медведи, кабаны, барсуки, бобры.

Небезопасным может оказаться мясо, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, купленное в местах несанкционированной торговли.

Специалисты санитарного ведомства к опасным мясным продуктам относят сало, строганину и сырой фарш (многие хозяйки пробуют его на соль).

Личинки трихинеллы попадают в кишечник, а оттуда с током крови в поперечно-полосатые мышцы. Здесь они могут сохраняться десятилетиями. Поражаться могут мышцы конечностей, жевательные, межреберные, затылочные, глазодвигательные мышцы, диафрагма.

Симптомы заболевания очень похожи на отравление. Это тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры тела, диарея. Кроме этого, могут появиться боли в мышцах, высыпания на коже, отеки лица и век, конъюнктивит. Болезнь может осложниться пневмонией, миокардитом, нарушением координации движений.

Первые симптомы обычно проявляются через 10-20 дней после употребления зараженного мяса. При этом больной человек не заразен для окружающих.

При первых признаках заболевания нужно немедленно обратиться к врачу. Чтобы не заразиться трихонеллезом, не стоит пробовать сырое мясо.

Употреблять в пищу можно только хорошо проваренное или прожаренное мясо.

После приготовления следует тщательно мыть посуду и бытовую технику, которые соприкасались с сырым мясом.

Мясо диких животных лучше направить на специальную экспертизу, которую можно сделать в районных ветеринарных учреждениях.