Врач Подкорытова: грибы, выросшие у дороги, могут быть опасны

Главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова рассказала, какие грибы не стоит собирать, даже если они съедобные, и перечислила симптомы отравления.

© runews24.ru

Подкорытова отметила, что грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть они впитывают все из окружающей среды, поэтому их не стоит собирать вблизи дорог. Расстояние до автомобильной дороги должно превышать полкилометра и до сельскохозяйственных полей, промышленных и производственных объектов – 2-3 км, передают «Известия».

Отравиться можно не только ядовитыми грибами (мухомором, ложным опенком, белой поганкой, ложным шампиньоном и другими), но плесневелыми, покрывшимися слизью грибами. В этом случае человек будет испытывать слабость, приступы рвоты и диареи. Тяжесть проявления симптомов и сроки зависят от количества съеденного.

Подкорытова также напомнила, что грибы нельзя есть детям до семи лет и нежелательно людям с проблемами с ЖКХ, почек и печени. Взрослому здоровому человеку можно есть 50-100 граммов грибов в день.