Врач Подкорытова: грибы, выросшие у дороги, могут быть опасны
Главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова рассказала, какие грибы не стоит собирать, даже если они съедобные, и перечислила симптомы отравления.
Подкорытова отметила, что грибы имеют осмотрофный тип питания, то есть они впитывают все из окружающей среды, поэтому их не стоит собирать вблизи дорог. Расстояние до автомобильной дороги должно превышать полкилометра и до сельскохозяйственных полей, промышленных и производственных объектов – 2-3 км, передают «Известия».
Отравиться можно не только ядовитыми грибами (мухомором, ложным опенком, белой поганкой, ложным шампиньоном и другими), но плесневелыми, покрывшимися слизью грибами. В этом случае человек будет испытывать слабость, приступы рвоты и диареи. Тяжесть проявления симптомов и сроки зависят от количества съеденного.
Подкорытова также напомнила, что грибы нельзя есть детям до семи лет и нежелательно людям с проблемами с ЖКХ, почек и печени. Взрослому здоровому человеку можно есть 50-100 граммов грибов в день.
О симптомах отравления грибами и последствиях ранее рассказал гастроэнтеролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев.