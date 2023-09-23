Назван продукт, снижающий риск сердечных заболеваний

Россиянам объяснили, что овес является очень полезным продуктом, снижающим риск сердечных заболеваний.

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Овес – источник качественного белка, который содержит витамины группы В, калий, кальций, углеводы и пищевые волокна. Он также полезен тем, что содержит антиоксиданты и клетчатку.

Овес способен снижать уровень сахара в крови и защищать от сердечных заболеваний. Все они связаны с высоким содержанием «плохого» холестерина в крови. Он способствует воспалению кровеносных сосудов, повреждению тканей и увеличению риска сердечного приступа или инсульта.