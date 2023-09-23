Назван продукт, снижающий риск сердечных заболеваний
Россиянам объяснили, что овес является очень полезным продуктом, снижающим риск сердечных заболеваний.
Овес – источник качественного белка, который содержит витамины группы В, калий, кальций, углеводы и пищевые волокна. Он также полезен тем, что содержит антиоксиданты и клетчатку.
Овес способен снижать уровень сахара в крови и защищать от сердечных заболеваний. Все они связаны с высоким содержанием «плохого» холестерина в крови. Он способствует воспалению кровеносных сосудов, повреждению тканей и увеличению риска сердечного приступа или инсульта.
Клетчатка, содержащаяся в овсе, помогает снизить уровень холестерина, тем самым защищая организм от сердечных недугов, сообщают «ИноСМИ». Ранее «Новые Известия» писали, что малоподвижный образ жизни может грозить сердечными заболеваниями даже молодым людям.