Мясников назвал нормальные показатели давления

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором говорится, что оптимальные показатели артериального давления заканчиваются на 119/79.

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По словам доктора, давление от 120/80 до 129/79 является предгипертонией.

Он отметил, что, по версии Американской ассоциации кардиологов, гипертонией называют состояние, когда дома, в клинике и в течение дня тонометр показывает цифры от 130/80. Европейские врачи же считают, что гипертония начинается от давления 140/90 дома и от 135/85 при измерении в клинике и в течение дня.

Мясников добавил, что при постановке диагноза учитывается среднее давление за сутки и за ночь.

До этого доктор Мясников назвал привычки, которые разрушают здоровье.

3 августа сообщалось, что ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что небольшое изменение времени пробуждения может заметно нарушить биологические ритмы организма и увеличить риск сердечных приступов, ожирения и инсультов.