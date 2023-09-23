Врач рассказал, какие штаммы гриппа представляют наибольшую опасность

Человеческий организм попадает под прямую угрозу при встрече с вирусами гриппа А и H1N1. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач — аллерголог-иммунолог Вячеслав Жемчугов.

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По его словам, острая фаза болезни без лечения может привести к серьезным осложнениям.

"Есть люди, которые очень восприимчивы к инфекции и могут болеть тяжело. Это пенсионеры, маленькие дети и те, кто имеет аутоиммунные заболевания. Вот им необходимо более тщательно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться за медицинской помощью", — рассказал он.

Врач предупредил, что при первичном посещении доктора нужно быть готовым к сдаче теста, который и определит болезнь.

В свою очередь заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, как защитить ребенка от вирусных заболеваний в школьный период.

Инфекционист Елена Мескина в беседе с «ВМ» объяснила всплеск заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, наблюдаемое сегодня быстрое распространение COVID-19 в мире связано с новой мутацией «омикрона», которую также называют BA.2.86.