Врачи восстановили мужчине лицо после нападения медведя

В Хакасии медики успешно провели шестичасовую операцию на лице мужчины, на которого напал медведь. Об этом сообщает управление Минздрава региона.
Инцидент произошел 18 сентября, но известно об этом стало только сейчас. После нападения хищника 42-летнего пациента пришлось госпитализировать с помощью санавиации. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии.
Выяснилось, что мозг у россиянина не поврежден, но полностью раздроблены скуловые и кости носа, верхняя челюсть с зубами и небом. Помимо этого, у пациента диагностировали сквозные раны лица и травмы верхних конечностей.
По словам заведующего отделением челюстно-лицевой и пластической хирургией Республиканской клинической больницы Руслана Меллина, специалисты смогли вернуть лицу тот вид, который у него был до травмы.
На данный момент мужчина успешно восстанавливается после вмешательства.
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