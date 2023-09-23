Врачи восстановили мужчине лицо после нападения медведя

В Хакасии медики успешно провели шестичасовую операцию на лице мужчины, на которого напал медведь. Об этом сообщает управление Минздрава региона.

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Инцидент произошел 18 сентября, но известно об этом стало только сейчас. После нападения хищника 42-летнего пациента пришлось госпитализировать с помощью санавиации. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии.

Выяснилось, что мозг у россиянина не поврежден, но полностью раздроблены скуловые и кости носа, верхняя челюсть с зубами и небом. Помимо этого, у пациента диагностировали сквозные раны лица и травмы верхних конечностей.

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой и пластической хирургией Республиканской клинической больницы Руслана Меллина, специалисты смогли вернуть лицу тот вид, который у него был до травмы.

На данный момент мужчина успешно восстанавливается после вмешательства.