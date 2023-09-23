Стоматолог объяснила, почему опасен неправильный прикус

Правильный прикус не только эстетичен: он напрямую влияет на качество жизни, здоровье пищеварительной и нервной систем. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о взаимосвязи между ровными зубами и пищеварением.

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Тщательное прожевывание пищи положительно отражается на процессе пищеварения. Стоматолог пояснила, что тогда пища разбивается на маленькие частицы и это увеличивает поверхность для дальнейшего действия пищеварительных ферментов. Это в свою очередь влияет на всасывание питательных веществ и энергии употребленных продуктов.

При ярко выраженных дефектах прикуса может возникнуть ряд проблем. Так, например, при неровном прикусе неравномерно распределяется нагрузка на зубы, что сказывается на качестве измельчения пищи.

Человек может также неправильно глотать еду. Когда зубы не смыкаются при прикусе, это приводит к нарушению в работе челюстно-лицевых мышц, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Последствия нарушений достаточно серьезны: нехватка воздуха, отрыжка, неспособность полностью поглощать пищу и нарушение дальнейшего переваривания.

Помимо этого, неправильный прикус может спровоцировать появление зазубрин и острых углов на поверхности зубов. Это также снижает эффективность пережевывания и пищеварения, поскольку поврежденные зубы плохо перемалывают пищу.