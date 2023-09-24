Эпидемиолог рассказал, сколько действует вакцина от гриппа

Прививку от гриппа необходимо ставить ежегодно, поскольку вакцина действует от полугода до 9 месяцев. Об этом в беседе со «Звездой» заявил врач-эпидемиолог ГБУЗ МО «Дмитровская больница» Николай Денисяк.

«Прививку необходимо делать, чтобы не допустить вспышки заболеваемости. После вакцинации в течение двух недель формируется иммунитет», - сказал он.

По его словам, в настоящее время в Дмитровском районе Московской области вакцинировано от плана 5% взрослого населения и 7% детского населения.

Ранее врач-инфекционист Николай Чекун заявил, что в сезоне 2023-2024 возникнут четыре новых штамма гриппа: H1N1, H3N2 и два штамма вируса группы B. Он добавил, что и новые, и старые штаммы гриппа имеют одни и те же симптомы: высокая лихорадка, острое начало, высокая интоксикация, после чего появляются кашель, насморк, першение в горле.